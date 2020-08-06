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Небо затянул черный дым: во Львове вспыхнул пожар в многоэтажке (фото, видео)

6 августа, 14:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Предварительно, загорелась кровля крыши здания

Во Львове начался пожар на улице Люблинской, 164, горит жилая девятиэтажка. На месте уже работают бригады спасателей.

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Об этом сообщает zaxid.net.

По предварительной информации спасателей, загорелась кровля крыши здания. На место пожара выехали шесть автомобилей ГСЧС. С верхнего этажа эвакуировали 20 человек.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что площадь пожара составляет около 15 квадратных метров. Черный дым от пожара видно в нескольких районах города.

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Напомним, ранее в Одесской области произошел масштабный пожар – пламя охватило складское помещение в селе Маяки Беляевского района. Огонь спасателям пришлось тушить около двух часов. Пламя охватило 150 квадратных метров одноэтажного помещения.

Кроме того, в Луганской области вечером 6 июля вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в более чем пять тысяч гектаров.

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Львов многоэтажка пожар
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