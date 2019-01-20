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Нечеловеческая жестокость: подростки выкинули котенка с девятого этажа и сняли это на видео

Сегодня, 15:52

За издевательство над животным злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы

Нечеловеческая жестокость: подростки выкинули котенка с девятого этажа и сняли это на видео Запад За издевательство над животным злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы

Студенты одного из львовских училищ – ребята 15 и 16 лет, выкинули из верхнего окна девятиэтажки маленького котенка и сняли это на видео. Поступок поднял на уши весь город, сами злоумышленники нарвались на тысячи возмущенных комментариев и заявление зоозащитников в полицию.

"Я не знала, найдем ли кота, сможем ли доказать последствия, поэтому я написала заявление по ст. 300 – ввозу, изготовлению или распространению произведений, пропагандирующих культ жестокости или насилия", – рассказала зоозащитница Андриана Байло.

Полиции удалось поговорить только с одним из подростков – тем, который снимал видео на телефон.

"Парень свой поступок признал, искренне раскаивался. Сказал, что не ожидал, до последнего не верил, что друг выбросит кота из окна. Со вторым парнем не удалось пообщаться, поскольку на праздники он уехал к своей семье в один из районов Львовской области. После его возвращения во Львов с подростком будет проведена соответствующая работа", – уточнила старший инспектор ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции Львова Ольга Ковальчук.

Ребята живут на соседней улице от многоэтажки, откуда выбросили кота. Окна оператора жестокого видео разбиты.
В сети также появилось видеоизвинение оператора.

"Хочу в первую очередь перед всеми извиниться, я действительно раскаиваюсь за свой поступок и мне действительно очень стыдно, извините", – сказал он.

Кошку, которая подверглась жестокости молодых людей, нашли – она жива и невредима. В полиции уже открыли уголовное производство. Ребятам грозит до трех лет ограничения свободы. 

Ранее мы писали о том, что полиция расследует жестокое обращение с овцами, которых две недели держали в порту.

подростки, котенок, жестокое обращение

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