Недовольные пассажиры перекрыли движение поездов возле Львова

Люди перекрыли путь, потому что в поезде Львов-Сянки очень мало вагонов

В понедельник, 20 августа вблизи Львова недовольны пассажиры перекрыли движение на станции Скнилов. Об этом сообщили пассажиры, передает УНН.

Люди перекрыли путь, потому что в поезде Львов-Сянки очень мало вагонов. Впоследствии к электричке добавили еще шесть вагонов и поезд тронулся.

Перекрытия повлекло опоздание двух поездов на тридцать минут. Сейчас в пресс-службе "Укрзализныци" инцидент не комментируют.

Ранее, 16 августа, во Львове около 30 возмущенных пассажиров перекрыли железнодорожные пути на станции "Подзамче". Железнодорожные пути сообщением Львов – Ровно – Здолбунов перекрыли пассажиры, которые не смогли сесть в электричку на Здолбунов, поскольку в ее составе были только 4 вагона.Люди требовали от железнодорожников подать дополнительный электропоезд на Здолбунов.

Как сообщалось, вечером 20 июля сошла с рельсов электричка, следовавшая из Краматорска в Харьков. Это произошло в районе Краснопавловки.

Напомним, "Укрзализныця" (УЗ) до конца июня 2018 года запустит третий капитально отремонтированный и модернизированный электропоезд пригородного сообщения. До 2019 года УЗ планирует отремонтировать 22 состава, сообщает пресс-служба компании.