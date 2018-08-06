Неисправная мина: раненный минометчик назвал возможную причину трагедии на Ровенском полигоне

Виталий Продун – один из военных 128 бригады ВСУ, пострадавших от взрыва мины миномета "Молот" во время военных учений на Ровенском полигоне. Виталий после взрыва получил осколочные ранения ног и спины. Сейчас минометчик проходит реабилитацию в госпитале в Николаеве.

По словам Виталия, двойное заряжание миномета "Молот"- как утверждают в Минобороны – не могло стать причиной трагедии на полигоне. Он убежден, что человеческого фактора в этой трагедии вообще быть не могло, так как все требования по технике безопасности были выдержаны. Об этом сообщает hromadske.ua.





Как все произошло?

Взрывная волна меня откинула на три метра. Я пригнулся и закрыл уши. На мне был бронежилет и каска, но вся спина и ноги - в осколках. Фактически осколки попали туда, где не было защиты бронежилета, например, возле ключицы и поясницы. Тем не менее, он меня спас.

После взрыва я встал и снял бронежилет, пытался доползти то на коленях, то, петляя, в полный рост. Первый вопрос: кто остался в живых, кому нужна помощь? Возле меня лежал комбат – уже мертвый. Он был без бронежилета. Он не мог в нем быть, потому что работал с точными приборами, которые имеют магнитное отклонение, например буссоль. Он просто не успел его надеть. Я когда работаю с буссолью, тоже постоянно снимаю и одеваю бронежилет. Когда дали первый залп, командир перестроил буссоль и проверял наводку.

Я дал команду: "Рации ко мне". Только их принесли – сразу упал, пытался дойти до машины. Была серьезная боль. Я вызвал командира батальона, он вообще не понял, что я ему говорил. Все думали, что это учебная тревога. Перезванивает мой начальник штаба и спрашивает, что случилось. Я сказал, что вижу только семь раненых, из них – пять тяжелораненых, другие – не вижу. Вызвали медиков.

Раненые предоставили себе первую медицинскую помощь, все это сделали очень четко. Это неправда, что все были испуганы, наоборот каждый знал свою работу и действовал по алгоритму. Затем нас эвакуировали, но одного парня не довезли – у него шансов не было. У меня было немного обезболивающего, я себе вколол и товарищу дал.

Мог ли стать причиной взрыва неисправный боеприпас?

Не было двойного заряжания. Его не могло быть, ведь три офицера смотрели в один миномет. Согласно правилам, мы должны каждый раз проверять наличие мины в стволе. Конечно, легче признать, что там есть человеческий фактор. Никто не хочет принимать то, что была проблема с боеприпасами. Почему именно с ними? Потому мина была произведена в 1979 году. Взрыватель такого года выпуска запрещено использовать. Почему, когда приехала комиссия, "случайно" исчезли две мины, зато появились детонаторы 1984 года?

Почему исчезли документы командира батареи – акт технического состояния миномета, акт технического состояния боеприпасов, разрешения, допуски и другое? Они исчезли. Остался только боевой приказ, несколько документов и карта, которую я сам рисовал. Здесь остается очень много вопросов.

Напомним, 6 июля на общевойсковом полигоне в Ровенской области погибли три бойца ВСУ и еще девять получили ранения в результате взрыва миномета. Еще девять были ранены. Все погибшие – жители Закарпатья.

Кроме этого, мы писали, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подготовит некое предложение о контроле по недопущению гибели военных на полигонах и воинских частях после сегодняшнего взрыва на учениях в Ровенской области.

И в связи со взрывом на полигоне в Ровенской области президент Украины Петр Порошенко приказал не использовать минометы на учениях до конца года.