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Нелегалы из Афганистана добрались до границы с Польшей: видео

24 июля, 11:57

Четырнадцать мигрантов и водителя-украинца задержали

Во Львовской области на участке отдела "Смильниця" Мостиского отряда сегодня утром задержали 14 нелегальных мигрантов.

Совместная группа из пограничников, сотрудников СБУ и миграционной службы остановила микроавтобус недалеко от  украинско – польской границы. В транспортном средстве украинской регистрации, которым управлял наш соотечественник, находилось 14 иностранцев – 9 мужчин и 5 женщин.

Семь "путешественников" имели с собой документы, удостоверяющие гражданство Афганистана. Что касается других – их личности устанавливаются, впрочем, они сообщили, что также является выходцами из этой страны.

Иностранцев и пособника задержали. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, продолжается выяснение всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, недавно в  Черновицкой области в ночь на 22 апреля пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что за 30 километров от границы с Румынией.


Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

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Тег Польша, граница, нелегалы, мигранты

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