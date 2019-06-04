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Непогода бушевала на Буковине: вода затопила улицы

4 июня, 15:53

Кроме дождя, в регионе выпал и обильный град


В Новоднестровске Черновицкой области из-за мощного ливня центральные улицы затопило, и они превратились в бурные каналы.

Кроме того, из-за непогоды на одной из дорог вода почти полностью накрыла легковушку. Также в воде едва барахтались велосипедисты и пешеходы. Помимо дождя, в городе выпал и обильный град. А к вечеру непогода надвинулась на Черновцы.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

Также мы писали, что недавно за двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ. 

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег непогода, ливень, буковина, черновицкая область

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