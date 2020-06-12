Непогода бушевала в Ровенской области: ветер срывал крыши и валил деревья (фото, видео)

Непогода, которая бушевала 11 июня на западе Украины, натворила немало беды в Ровенской области. На регион обрушились грозы, сильный ветер и град.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, больше всего пострадал Сарненский район. Тут, в селе Белятичи на фельдшерско-акушерский пункт рухнуло дерево.

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"Было направлено дежурное отделение бойцов 8-й государственной пожарно-спасательной части города Сарны. Спасатели с помощью спецоборудования освободили крышу ФАПа от поваленного дерева", – рассказали спасатели.

Кроме того, пострадал и местный клуб. Со здания ветер сорвал половину крыши.

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Немало беды непогода натворила и на местных дорогах. Спасателям пришлось расчищать с них поваленные деревья.

Ранее мы сообщали, что непогода бушевала и во Львове – улицы города затопило, а сильный ветер вырывал с корнем деревья. Кроме того, там гроза привела к трагедии – во время бури погибла 28-летняя женщина.

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