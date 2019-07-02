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Непогода на Полесье: со стихией боролись всю ночь

2 июля, 15:31

В результате урагана пострадали два района Ровенской области

В результате урагана в Заричненскому и Дубровицком районах Ровенской области сильно пострадали  социальные объекты и жилые дома, а десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.

"Еще со вчерашнего вечера в этих районах расчищают дороги, аварийные участки и завалы. Всю ночь работали и до сих пор работают электрики для восстановления электроснабжения. Даже привлекаются из других населенных пунктов. Повреждения отдельных социальных учреждений уже устранены", сообщают в Ровенской ОГА.

Только в Дубровицком районе без света остались более 20 населенных пунктов. А в  учебно-воспитательном учреждении  села Миляч полностью снесло крышу. Пострадали  дом культуры и жилые дома.

Ураган нанес большой урон и электросетям. По состоянию на утро 2 июля стало известно об обесточивании 51 населенного пункта. Сильный ветер поломал деревья, чем вызвал многочисленные обрывы электросетей.

Однако по данным Ровенского гидрометеорологического центра, сегодня, 2 июля на территории области снова ожидаются  грозы, местами град, во время грозы шквалы 15-20 м / с.  Спасатели огласили штормовое предупреждение и призывают быть осторожными в период осложненных погодных условий.

Напомним, ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:

Также мы писали, что недавно за двое суток в Закарпатье  выпала месячная норма осадков около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.


Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.


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Тег ураган, ровно, град, грозы

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