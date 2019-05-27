Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Непогода на западе Украины: подтоплены 12 дворов, 400 га угодий

27 мая, 09:00

Уровень воды в реках постепенно спадает

Уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время подтоплений жилых домов нет.

По сообщению спасателей в Ивано-Франковской области вследствие интенсивных осадков в течение 20 – 23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.

"В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 12 домохозяйств в 3 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г.Калуш, с.Перевозец) и Надворнянский район (с.Пнив). Уровень воды постепенно спадает", - отметили в ГСЧС. 

С начала работ в Прикарпатье подразделениями ГСЧС осуществлено 138 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленных участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 34 тыс. 778 куб. м воды . 26 мая для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось 8 чел. л/с, 2 мотопомпы и 2 ед. техники.

В Закарпатской области в течение 20 – 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов нет), 574 подвальных помещения жилых домов (в настоящее время подтоплений подвалов нет), 610 домохозяйств (в настоящее время подтоплений дворов нет), 1 тыс. 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 400 га), 170 га пастбищ (в настоящее время подтоплений пастбищ нет).

Уровень воды постепенно спадает.

"С начала работ спасателями совершено 25 выездов для оказания помощи населению, откачано 32 тыс. 80 куб. м воды. 26 мая подразделения ГСЧС для откачки воды не привлекались", – сказано в сообщении.

Напомним, за 21 и 22 мая на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм, множество домов были подтоплены.


23 мая в поселке Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением. Тело школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.

Кроме того, на Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка. Он превышает 150 млн грн. По предварительным данным, ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству – около 50 млн грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Закарпатье, потоп, подтопление, паводок, непогода, ливень

Вы сейчас просматриваете новость " Непогода на западе Украины: подтоплены 12 дворов, 400 га угодий". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жертвами "большой воды" на Закарпатье стали уже два человека

Вчера, 21:36

В течение последней недели были подтоплены около 2 тыс. домов

На Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка

Вчера, 17:19

В областной государственной администрации озвучили предварительные данные

Донбасс — только начало: озвучен прогноз для Украины

«Не бойтесь измены»

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

8 интересных фактов о цвете глаз

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

Кто сказал, что немки – некрасивые?

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Венесуэльская модель обнародовала переписку с Роналду

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

После инаугурации Зеленского Супрун покинула Украину: причины

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

10 жизненных советов от вашего… кота
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь