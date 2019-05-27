Непогода на западе Украины: подтоплены 12 дворов, 400 га угодий

Уровень воды в реках постепенно спадает

Уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время подтоплений жилых домов нет.

По сообщению спасателей в Ивано-Франковской области вследствие интенсивных осадков в течение 20 – 23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.

"В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 12 домохозяйств в 3 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г.Калуш, с.Перевозец) и Надворнянский район (с.Пнив). Уровень воды постепенно спадает", - отметили в ГСЧС.

С начала работ в Прикарпатье подразделениями ГСЧС осуществлено 138 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленных участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 34 тыс. 778 куб. м воды . 26 мая для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось 8 чел. л/с, 2 мотопомпы и 2 ед. техники.

В Закарпатской области в течение 20 – 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов нет), 574 подвальных помещения жилых домов (в настоящее время подтоплений подвалов нет), 610 домохозяйств (в настоящее время подтоплений дворов нет), 1 тыс. 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 400 га), 170 га пастбищ (в настоящее время подтоплений пастбищ нет).

Уровень воды постепенно спадает.

"С начала работ спасателями совершено 25 выездов для оказания помощи населению, откачано 32 тыс. 80 куб. м воды. 26 мая подразделения ГСЧС для откачки воды не привлекались", – сказано в сообщении.

Напомним, за 21 и 22 мая на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм, множество домов были подтоплены.

23 мая в поселке Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением. Тело школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.

Кроме того, на Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка. Он превышает 150 млн грн. По предварительным данным, ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству – около 50 млн грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Непогода на западе Украины: подтоплены 12 дворов, 400 га угодий". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"