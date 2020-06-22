Непогода натворила беды в двух областях: объявлен оранжевый уровень опасности

Ивано-Франковская и Черновицкая области продолжают страдать от ливней и паводков

В понедельник, 22 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков провел рабочее совещание из-за ситуации, которая сложилась в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В регионе объявлен второй – оранжевый уровень опасности. Также скоординировано все силы и средства МВД для борьбы со стихией.

Так, на месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду. На место направлен вертолет, работает оперативный штаб.

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Аваков отметил, что по состоянию на 18:00 на территории Ивано-Франковской области, из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах. В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств.

"Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организовано круглосуточную работу штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства", – проинформировал он.

Также полицейские и спасатели проводят разъяснительную работу среди населения области, организовано объездные пути аварийных участков.

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Министр подчеркнул, что по состоянию на сейчас ситуация контролируется, но полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Кроме того, будут организованы места для ночлега и питания. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев.

Между тем, в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Бруснице. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов.

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Кроме того, в селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба. Местных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечено 10 единиц техники и 55 сотрудников ГСЧС, а также 12 полицейских.

Последствия непогоды спасатели ликвидируют и в Хмельницкой области. Там сильный ветер ломал деревья, которые в свою очередь рвали линии электросети.

А в Винницкой области в результате ливня дома оказались затопленными.

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