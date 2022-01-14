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Непогода разбушевалась. На Прикарпатье часть сел осталась без света

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 января, 14:25
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14 января на территории нашей страны шквальный ветер, а в некоторых местах гололед
В Украине некоторые села из-за непогоды остались без света. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине некоторые села из-за непогоды остались без света. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковской области по состоянию на 14 января без электричества остались пять сел, еще три – частично обесточены. Это связано с плохими погодными условиями – сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Прикарпатьеоблэнерго.

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Где нет света из-за непогоды?

Из-за падения веток деревьев на провода полностью без электроснабжения остались села Коленки и Репужинцы Чернелицкой территориальной общины, Михальче Городенковской общины, Снидавка Косовской общины и село Залужье Рогатинской общины.

Кроме того, отчасти обесточены населенные пункты Далешево и Чернелица Городенковского района и Татаров.

Украину резко атакует непогода

В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.

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14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.

Кроме того, 14 января днем в нашей стране, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 25-27 м/с и II уровень опасности – оранжевый.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

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