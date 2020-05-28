Непогода в Черновцах: внезапный ливень с градом затопил улицы (фото и видео)

В Черновцах внезапный удар непогоды привел к серьезным неприятностям для города – получасовой ливень с градом был настолько мощным, что вода залила десятки улиц города, а также железнодорожный вокзал.

Как сообщает местное издание "Чернівецький промінь", гроза началась вечером 27 мая.

Подтопленными оказались некоторые районы, а также улицы Богдана Хмельницкого, Гагарина, Главная, и несколько других в центре города.

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Кроме того, в воде очутился железнодорожный вокзал и улица Руська, где проводится ремонт.

По словам журналистов, ливневые системы города "снова не справились с потоками воды".

В свою очередь, в Гидрометцентре предупредили, что на 28-29 мая на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также на реках Прут и Сирет ожидается повышение уровня воды до 130 сантиметров.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, к чему привел сильный дождь в Одессе – там также были затоплены несколько улиц, остановились троллейбусы и трамваи, а копам пришлось перекрывать движение.

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Также стоит напомнить, что мы уже публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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