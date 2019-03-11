Непогода в Тернопольской области: "летающий" шифер и рекламные щиты

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу, без кровли остались школы, больница и даже церковь

Фото: ГСЧС

Непогода в Тернопольской области: "летающий" шифер и рекламные щиты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/68e/121/5c868e121bd64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/68e/121/5c868e121bd64.jpg 2019-03-11T18:37:13+02:00 Запад Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу, без кровли остались школы, больница и даже церковь



























В Тернопольской области из-за осложнения погодных условий и шквального ветра сильно пострадали Теребовлянский, Борщевский, Чертковский, Залищицкий и Подволочиский районы.

В самом Тернополе сегодня 11:00 утра, копы получили сообщение о том, что упавшие деревья повредили автомобили Renault и Daewoo Lanos. Кроме этого, на улице Шептицкого на женщину упал рекламный щит. Ее сразу же госпитализировали в лечебное учреждение. Об этом сообщают в патрульной полиции.

"Также известно, что в с. Подолье Залещицкого района в результате сильного порыва ветра сорвало кровлю из здания свинарника. В городе Чортков сорвало кровлю из здания отеля. А в поселке Подволочиск повреждена кровля здания районной больницы. Также повреждена шиферная кровля на площади 40 м кв. здания 8-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области", – сообщают в ведомстве спасателей.

Кроеме этого, в с. Залесье Борщевского района повреждена кровля детского сада на площади 45 кв. м. А в селе Илавче Теребовлянского района повреждены купол местной церкви.

"В с. Гумниска Теребовлянского района повреждена кровля местного дома культуры на площади 30 м кв. А в с. Ковалевка Монастырского района, в результате сильных порывов ветра повреждена крыша местной школы на площади 170 м кв., которую реконструировали в 2018 году", – добавляют в ГСЧС.

В пострадавших районах собрано местные комиссии по ТЭБ и ЧС, по прогнозу синоптиков, до конца сегодняшних суток ветер утихнет.

Напомним, сайт "Сегодня" публиковал материал о том, как утвердили музыку и меняли слова украинского гимна. Как известно, в официальной версии только шесть строк, а впервые гимн спели в Перемышле.

Как сообщалось ранее, в День Независимости, 24 августа, в центре Донецка играл гимн Украины. Запись включили в автомобиле "Жигули" в самом центре города, в минуте ходьбы от здания так называемого "МГБ ДНР".

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