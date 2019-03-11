Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Непогода в Тернопольской области: "летающий" шифер и рекламные щиты

Сегодня, 18:37

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу, без кровли остались школы, больница и даже церковь

Фото: ГСЧС
Непогода в Тернопольской области: "летающий" шифер и рекламные щиты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/68e/121/5c868e121bd64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/68e/121/5c868e121bd64.jpg Запад Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу, без кровли остались школы, больница и даже церковь

В Тернопольской области из-за осложнения погодных условий и шквального ветра сильно пострадали Теребовлянский, Борщевский, Чертковский, Залищицкий и Подволочиский районы.

В самом Тернополе сегодня 11:00 утра, копы  получили сообщение о том, что  упавшие деревья повредили  автомобили Renault и Daewoo Lanos. Кроме этого, на улице Шептицкого на женщину упал рекламный щит. Ее сразу же госпитализировали в лечебное учреждение. Об этом  сообщают в патрульной полиции.

"Также известно, что в с. Подолье Залещицкого района в результате сильного порыва ветра сорвало кровлю из здания свинарника. В городе Чортков сорвало кровлю из здания отеля.  А в  поселке Подволочиск повреждена кровля  здания районной больницы. Также повреждена шиферная кровля на площади 40 м кв. здания 8-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области", – сообщают в ведомстве спасателей.

Кроеме этого, в с. Залесье Борщевского района повреждена кровля детского сада на площади 45 кв. м. А в селе  Илавче Теребовлянского района повреждены купол местной церкви.

"В с. Гумниска Теребовлянского района повреждена кровля местного дома культуры на площади 30 м кв. А в  с. Ковалевка Монастырского района, в результате сильных порывов ветра повреждена крыша местной школы на площади 170 м кв., которую реконструировали в 2018 году",  – добавляют в ГСЧС.

В пострадавших районах собрано местные комиссии по ТЭБ и ЧС, по прогнозу синоптиков, до конца сегодняшних суток ветер утихнет.

Напомним, сайт "Сегодня" публиковал материал о том, как утвердили музыку и меняли слова украинского гимна. Как известно, в официальной версии только шесть строк, а впервые гимн спели в Перемышле.

Как сообщалось ранее, в День Независимости, 24 августа, в центре Донецка играл гимн Украины. Запись включили в автомобиле "Жигули" в самом центре города, в минуте ходьбы от здания так называемого "МГБ ДНР".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ветер, Тернополь, ураган, непогода

Вы сейчас просматриваете новость " Непогода в Тернопольской области: "летающий" шифер и рекламные щиты". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родились в рубашке. Под Киевом дерево рухнуло в сантиметрах от людей

Сегодня, 17:48

Дерево рухнуло на проезжую часть, чудом никого не задев

Ураган парализовал движение транспорта в Киеве

Сегодня, 17:19

На Осокорках на маршрутку рухнуло дерево

На Верховную Раду рухнуло огромное дерево

Сегодня, 16:46

Обрушившееся дерево перегородило дорогу между стоянкой и выездом

В Николаеве на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево: пострадали дети

Сегодня, 16:32

Во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек

Максим Кухар: "Путину в Мюнхене дали добро на войну в Украине"

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Геращенко раскрыл, какую прослушку нашли у офиса Зеленского

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Космическая отрасль Украины остается на подхвате у NASA

В Украине за месяц до выборов повысят пенсии на 760 гривен

Как украинцев обманывают на карточных расчетах
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом