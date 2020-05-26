Непогода на Закарпатье: мощный град побил огороды местных жителей (фото)

В Сети появились фото последствий стихии в одном из сел под Тячевом

В Закарпатской области по селу Тарасовка Тячевского района ударила непогода – мощный град побил урожай на огородах местных жителей.

Как сообщила в своем Facebook жительница села Неля Грабова, из-за стихии она осталась без огурцов, свеклы и фасоли.

"25 мая, все пропало", – подписала она фото последствий непогоды.

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На фотографиях можно увидеть, что льдинки толстым слоем покрыли землю.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как Карпаты за неделю до начала лета засыпало снегом.

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Также мы сообщали о том, что 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

Видео: Facebook

Также ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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