Непогода на Закарпатье: мощный град побил огороды местных жителей (фото)

В Закарпатской области по селу Тарасовка Тячевского района ударила непогода – мощный град побил урожай на огородах местных жителей.
Как сообщила в своем Facebook жительница села Неля Грабова, из-за стихии она осталась без огурцов, свеклы и фасоли.
"25 мая, все пропало", – подписала она фото последствий непогоды.
На фотографиях можно увидеть, что льдинки толстым слоем покрыли землю.
Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как Карпаты за неделю до начала лета засыпало снегом.
Также мы сообщали о том, что 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.
Также ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.
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