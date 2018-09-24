Непогода на Западной Украине: в Луцке из-за ветра обвалилась часть балкона

Сегодня, 14:01

А во Львовской области из-за сильных порывов около 180 населенных пунктов  остались без электричества


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Луцке сегодня, 24 сентября, демонтировали аварийные конструкции балкона, которые повредились из-за сильных порывов  ветра и могли упасть  с высоты четвертого этажа. 

"Поступило сообщение, что на улице Бандеры, 19. от сильных порывов ветра валится балконная рама, что может привести к опасным последствиям. На место происшествия сразу выехали инспекторы департамента муниципальной стражи и заметили, что демонтаж конструкций балкона осуществляют спасатели. Муниципалы проводили необходимые меры, чтобы обезопасить от травм граждан, проходивших рядом", – сообщают в Департаменте муниципальной стражи Луцка.

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Кроме этого, инспекторы департамента  на улице Львовской, 61 обнаружили часть вентиляционной шахты, что повисла на проводе. Элемент металлической трубы, что принадлежит одному из магазинов, мог упасть любую минуту. Инспекторы выдали управляющему торгового заведения предписание на немедленное устранение недостатков, чтобы исключить опасную ситуацию.

Также известно, что во Львовской области в результате непогоды остались без электричества 179 населенных пунктов полностью и 60 частично.

"Последствия стихии ликвидирует 61 аварийная бригада "Львовоблэнерго" в составе 258 работников, задействовано 77 единиц техники", – сообщают во "Львовоблэнерго".

Ранее мы писали, что  мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

Также   украинцам рассказали, как уберечься от шаровых молний. Традиционно редкое и загадочное природное явление этим летом фиксировали едва ли не каждый день.
спасатели, стихия, Луцк, непогода

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Источник:

"Сегодня"

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