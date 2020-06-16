Несмотря на карантин: во Львовской области самовольно возобновили междугородние маршруты

Во Львовской области перевозчики восстановили междугороднее сообщение, несмотря на карантин и запрет властей. Об этом сообщил городской депутат Львова Игорь Зинкевич, обнародовав соответствующие объявления перевозчиков в Facebook.

"Перевозчики Львовщины прекратили акцию протеста возле Львовской облгосадминистрации и решили "самовольно" восстановить пригородные и междугородные перевозки", - прокомментировал он.

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Транспортное сообщение восстановили после того, как 15 июня перевозчики проводили акцию под львовской облгосадминистрацией, пишет Zaxid.net.

"Мы начали потихоньку работать. Видим, что власть не понимает нас и то, что мы будем стоять под стенами ЛОГА, они абсолютно на это не реагируют. Поэтому мы ищем другие пути реализации своих прав на труд", – сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Львовской области Иван Велийка.

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Велийка добавил, что перевозчики планируют выпустить на маршруты около 60% парка автобусов в течение 16-17 июня.

Напомним, во Львовской области бушует эпидемия коронавирусной инфекции – только за последние сутки, 15 июня, в регионе обнаружили 136 новых случаев COVID-19.

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Также отметим, что в регионе решили не смягчать карантин. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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