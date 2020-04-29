Несмотря на защиту: врач из Прикарпатья рассказал, как заразился коронавирусом

Мужчина мог заразиться во время дежурства

В разгар пандемии коорнавируса подхватить инфекцию ежедневно рискуют и врачи. В частности, в Украине каждый пятый больной СOVID-19 – медик. Одним из таких инфицированных стал врач хирургического отделения Ивано-Франковской ЦГКБ Сергей Гафийчук, сообщает "Курс".

Первые симптомы болезни у медика, по его словам, появились 5 апреля. У него сильно болела голова и носоглотка. Потом резко поднялась температура. Мужчину сразу положили на наблюдение в больницу. Сергей отметил, что мог заразиться во время дежурства в конце марта и в начале апреля.

"Было очень много больных. Маски, перчатки у нас есть, щиток есть. Но, как оказалось, это не гарантирует нам 100% защиту", – рассказал врач.

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Сейчас медик проходит терапию в ЦГКБ.

"Страшно за семью, за себя, за моих девочек, – признается он. – Но думаю, что уже скоро выскочу отсюда. Хочу похвастаться: ПЦР-тест уже является отрицательным", – отмечает мужчина.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 28 апреля в Украине лабораторно подтвердили 9866 случаев COVID-19. Из них 250 – летальных, а1103 пациента выздоровели.

Ранее мы сообщали, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.

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