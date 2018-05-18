Нет дорог и работы: на Закарпатье вымирает живописное село

Сельчане уверены, что если бы была хорошая дорога, люди бы не выезжали из села навсегда

Работы нет, молодежь уезжает в областной центр. В селе Липовец на Закарпатье осталось меньше ста человек. Население продолжает сокращаться, несмотря на то, что здесь есть все прелести для туристов: чистый воздух и живописные долины.

На высоте около 700 метров над уровнем моря лежит село Липовец. Вокруг горы и известная среди туристов долина Руна. И сюда крайне сложно добраться. Нормальной дороги нет, автобусы не ездят.

До ближайшего районного центра всего 12 километров, и последние 7 – это лесная дорога вверх, кое-где с остатками покрытия. В советское время здесь работала радиолокационная станция. Бетонные плиты, которыми и по сей день пользуются – остались еще с тех пор.

"Работаю в клубе, в это 2 раза в месяц, когда совещание, когда план работы, то я 7 километров пешком иду в Турички, 7 – с Туричок в Липовец пешком, хоть там громы бьют, а идти должна", – признается жительница Липовца Мария Барна.

Мария Барна – заведующая сельского клуба, коренная жительница Липовца. Уверена, если бы была хорошая дорога, люди бы не выезжали из села навсегда. Даже хлеб в местный магазин привозят только два раза в неделю. Все другие закупки делают с запасом.

"Видите, сколько домов – все пустые стоят. Старожилы умерли. Молодежь уезжает в Ужгород, ищет работу, потому что в селе трудно жить", – говорит Мария Барна.

Официально в Липовце живет 108 человек, но в действительности – меньше 80.

Кроме заброшенных домов, здесь и немало ухоженных. У каждой семьи машина. До определенного возраста молодежь тут же проживает. В маленьком селе есть начальная школа. Сейчас в школе учатся 7 детей в 3 классах. А преподает здесь уже 23 года единственная учительница Липовца Надежда Бескид.

"Учим каждый класс отдельно. Будто индивидуальное обучение. К 4 классу они учатся здесь, потом выпускники идут в соседнее село. В понедельник их забирает автобус школьный, в пятницу их отвозит и целую неделю они находятся в пришкольном интернате", – рассказывает учительница начальной школы Надежда Бескид.

Через Липовец на пастбище Руна едут туристы, которым хочется экстрима. Крестьянам же долина дает сезонный заработок – собирают чернику и грибы. Уникальный горный массив вместе с невероятными видами – идеальное место для развития экотуризма, говорят специалисты. Но его здесь нет.

"Многочисленные выходы на экотропы, на горные хребты, на сбор ягод, сбор грибов, но тем не менее нет того стимулирующего фактора, то ли нет собственной инициативы по стороны местных жителей", – говорит туризмовед Юрий Славик.

Среди туристических маршрутов выход на пастбище Руну один и самых популярных. Немало туристов везут именно через Липовец, но остановок для них здесь не делают.

Напомним, в Одессе ищут поваров на 26 тысяч грн, аниматоров и виноградарей.

Ранее мы писали, почему увольняются украинцы и чего ждут от работодателей.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что треть женщин снимают обручальное кольцо перед собеседованием. Но, помните, что работодатели не имеют права интересоваться семейным положением соискателей.