"Нет слов, чтобы выразить боль": во Львовской области простились с погибшим курсантом (фото)

Во Львовской области похоронили погибшего в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом 22-летнего курсанта Ростислава Булия.
Об этом сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко на своей странице в Facebook.
Погибшего похоронили в родном селе Торчиновичи в Старосамборском районе.
"Родные, близкие, военнослужащие и просто неравнодушные пришли проводить в последний путь Ростислава. Нет таких слов, чтобы выразить боль, которую сейчас испытывают родители. Это был твой последний полет, который теперь будет продолжаться всегда. Покойся с миром", - написал Тищенко.
Напомним, в этот же день в Житомирской области прошла церемония прощания с курсантами Дмитрием Студинским и Богданом Матвийчуком.
Также простились с погибшими курсантами в Николаеве и Мелитополе. Появились фото и видео церемонии.
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