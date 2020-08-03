Неудачливый "плантатор" угрожал полиции гранатой и попал на видео

В Ивано-Франковской области подозреваемый в выращивании конопли местный житель угрожал полиции гранатой.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, подчеркнув, что сегодня день оказался богатым на криминальную хронику.

"Параллельно с событиями в центре Киева, другая драма разыгралась на Ивано-Франковщине. Полиция, отрабатывая информацию о том, что житель одного из сел организовал мини плантацию по выращиванию конопли, столкнулась с очередными угрозами взорвать гранату", – написал Геращенко на своей странице в Facebook, отметив, что как и в Киеве, все обошлось благополучно.

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"После переговоров неудачливый плантатор сдался в руки полиции и отдал свой арсенал – гранату Ф-1 и незарегистрированный обрез охотничьего ружья. Полиция и прокуратура вменяют ему теперь не только производство и торговлю наркотиками, но и угрозу сотрудникам правоохранительных органов", – резюмировал Геращенко.

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Напомним, около полудня 3 августа в киевскую полицию поступило сообщение о захвате банка в центре столицы. Мужчина с большой спортивной сумкой зашел в здание и под угрозой взорвать бомбу приказал вызвать правоохранителей. Позже он отпустил всех людей, оставив только руководителя банковского отделения.

"Киевским террористом" оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения. Он требовал пустить к нему журналистов, чтобы выйти в прямой эфир одного из телеканалов. Сейчас ему грозит от пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой за нарушение статьи 258 Уголовного кодекса Украины ("Террористический акт").

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