Українська
$ 27,68
32,78
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Неудачливый "плантатор" угрожал полиции гранатой и попал на видео

3 августа, 23:11

Елена Вус Елена Вус

День оказался богатым на криминальную хронику

В Ивано-Франковской области подозреваемый в выращивании конопли местный житель угрожал полиции гранатой.

Реклама

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, подчеркнув, что сегодня день оказался богатым на криминальную хронику.

"Параллельно с событиями в центре Киева, другая драма разыгралась на Ивано-Франковщине. Полиция, отрабатывая информацию о том, что житель одного из сел организовал мини плантацию по выращиванию конопли, столкнулась с очередными угрозами взорвать гранату", – написал Геращенко на своей странице в Facebook, отметив, что как и в Киеве, все обошлось благополучно.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

"После переговоров неудачливый плантатор сдался в руки полиции и отдал свой арсенал – гранату Ф-1 и незарегистрированный обрез охотничьего ружья. Полиция и прокуратура вменяют ему теперь не только производство и торговлю наркотиками, но и угрозу сотрудникам правоохранительных органов", – резюмировал Геращенко.

В тренде
Ураган обрушился на Донецкую область: в сети показали, как ветер снес крышу больницы (видео)
Реклама

Напомним, около полудня 3 августа в киевскую полицию поступило сообщение о захвате банка в центре столицы. Мужчина с большой спортивной сумкой зашел в здание и под угрозой взорвать бомбу приказал вызвать правоохранителей. Позже он отпустил всех людей, оставив только руководителя банковского отделения.

"Киевским террористом" оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения. Он требовал пустить к нему журналистов, чтобы выйти в прямой эфир одного из телеканалов. Сейчас ему грозит от пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой за нарушение статьи 258 Уголовного кодекса Украины ("Террористический акт").

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

наркотики граната конопля полиция Ивано-Франковская область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристка
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристкаОдесса
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилосьЗапад
Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видео
Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видеоЗапад
"Утонувшие" поля и целый город без воды: в Хмельницкой области пронесся ураган (фото, видео)Запад
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о "красной" зоне неконституционнымУкраина
Во Львове из-за коронавируса закрыли два детсада: кто заболел
Во Львове из-за коронавируса закрыли два детсада: кто заболелЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять