Незаконная вырубка леса в Карпатах: полиция провела массовые обыски (фото, видео)

В ходе обысков было изъято немало древесины, на которую не было документов

В Ивано-Франковской области в одном из горных районов этого региона прошли массовые обыски в рамках расследования незаконной вырубки леса.

Как сообщили на официальной странице областного управления Нацполиции, следственные действия проходили по 14 адресам – по местам жительства фигурантов расследования.

Целью проведения мероприятий было "обнаружение, фиксация и изъятие документов и предметов, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности в прошедшем и текущем годах".

"В ходе обысков в одном из горных районов Прикарпатья полицейские обнаружили и изъяли значительное количество древесины разных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета", – говорится в сообщении.

Также полицейские нанесли "визиты" на пилорамы, чтобы исследовать законность их деятельности. Во время рейда также было обнаружено немало древесины без соответствующих документов.

Видео: Нацполиция

Напомним, ранее СБУ начала расследование по статье "Экоцид", ведь среди факторов, повлиявших на огромные масштабы наводнения на западе Украины, могли быть действия или бездействие чиновников. По одной из версий следствия, разрушения могли быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием чиновников различных органов власти, ответственных за защиту окружающей среды.

Кроме того, ранее мы писали, что компанию IKEA подозревают в изготовлении стульев из древесины, которую незаконно вырубили в украинских Карпатах.

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