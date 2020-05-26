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Ни света, ни комфорта: как лечат больных COVID-19 на Прикарпатье (фото)

26 мая, 10:53

Тина Наринецкая

В Долинской больнице отремонтировали только половину инфекционного отделения

В Ивано-Франковской области, где коронавирусом заразились медики онкоцентра, в Долинской многопрофильной больнице пациентов с COVID-19 приходится лечить в неотремонтированной части инфекционного отделения. Об этом сообщает "Суспільне".

Фото этих палат появились в сети.

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Эту ситуацию прокомментировали и в медучреждении.

"Это – инфекционное отделение, а именно часть, в которой планировали сделать капитальный ремонт. Мы сделали капитальный ремонт половины отделения. Планировали сделать вторую половину, но из-за коронавируса его пока остановили", – рассказал генеральный директор КНП "Долинская многопрофильная больница" Мирослав Вакалюк.

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Он отметил, что из-за большого поступления пациентов в больнице им вынуждены предоставлять некомфортные палаты. По возможности больных переводят в более комфортные условия.

Напомним, недавно сеть шокировали условия в Хустской центральной районной больнице в Закарпатской области.

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Тем временем в Тернопольской области разгорелся скандал из-за того, что там не хотят тестировать медиков. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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фото ремонт больницы Прикарпатье условия Ивано-Франковская область коронавирус

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