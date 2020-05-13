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"Ни температуры, ни кашля": на Закарпатье 13 детей заболели "легким" СOVID-19

13 мая, 14:22

Руслан Ровик

Болезнь у детей протекает без симптомов, но они находятся в больнице

В Закарпатской области, где зафиксировали вспышку коронавируса в школе-интернате поселка Перечин, рассказали о состоянии заболевших детей и сотрудников учреждения.

Как заявил директор интерната Василий Коба, заболевание подтвердили у 13 воспитанников и четверых сотрудников, сообщает местное издание "Перший кабельний".

"У нас дети не имели никаких симптомов заболевания: температура в норме, кашля нет, мышцы не болят. Мы каждый день измеряли температуру, не было повышения. Мы провели противоэпидемические мероприятия в школе и полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты", - подчеркнул он.

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При этом он подчеркнул, что не может назвать причину появления инфекции в интернате.

В настоящий момент заболевшие дети находятся в инфекционном отделении Мукачевской областной детской больницы, а сотрудники лечатся амбулаторно – на домашней изоляции.

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Также сообщается, что тестирование в интернате начали проводить после того, как коронавирус подтвердили у одной из работниц школы: были протестированы все воспитанники и сотрудники. Результаты обследований будут известны позже.

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У всех заболевших заболевание протекает в легкой форме, а обстоятельства инфицирования будут выяснять сотрудники полиции.

Отметим, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине: вирус подтвердили у 16 425 человек, в том числе на Закарпатье подтверждено 764 случая.

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Закарпатье интернаты школа-интернат коронавирус Закарпатская область

Источник: Сегодня

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