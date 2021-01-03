"Никаких застолий": на Львовщине жители села отказались от поминок

Кроме того, село уже отказалось от пластиковых цветов на кладбище.

В селе Вильшаника на Львовщине отменили традицию поминальных застолий. Идею предложил местный священник, вся община поддержала.

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Об этом сообщает "Сегодня".

С начала года в Вильшанике, где проживает тысяча двести человек двадцать одно захоронение. И за все время карантина – ни одной смерти от коронавируса.

Пан Роман рассказывает "Сегодня" о последних поминки, которые были в Вильшанике. Говорит: в селах на обряд-застолье сходится почти вся община. Поэтому, кроме стресса от потери, семья умершего получает и стресс от приготовления к поминкам.

Как считает настоятель церкви преподобной Параскевы (УГКЦ) отец Олег Здреник, семья умершего не может себе позволить сесть за стол и услышать слова утешения, потому что они бегают с первым, вторым, с кофе.

"Это не поминки. Это просто пир по случаю смерти человека. Поминовение в день похорон – это должны быть акты-поддержки, акт солидарности, когда семья, друзья, знакомые, приходят для того, чтобы утешить", – сказал священник.

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Именно отец Олег предложил отказаться от поминальных обедов вообще, жители села поддержали.

Кроме того, село уже отказалось от пластиковых цветов на кладбище.

Между тем, идея отменить поминальные застолья – понравилась жителям всей территориальной общины, в которую входит 22-ва села. Как рассказала голова Раливской ОТГ Любовь Ковалик, на данный момент это предложение обсуждается.

"Я думаю, что они поддержат. Где будет так же вестись беседа со священниками других церквей. Единственные, кому не выгодно нововведения, владельцам баров и ресторанов. Им хотя и нечасто, но заказывают поминальные обеды", – сказала она.

Напомним, в Украине в этом году поминальный день припал на 26 апреля, однако в связи с карантином массовые собрания запрещены. Только 13 тысяч украинцев сходили на кладбища – в прошлом году было 5-7 миллионов человек.

Как сообщали ранее после проведения поминального обеда в одном из частных жилищ села Старый Гвоздец Коломыйского района 12 сентября в инфекционную больницу попали 17 человек, в том числе 6 детей до 15 лет.

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