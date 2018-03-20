НЛО для контрабанды: украинцы придумали необычный способ переправки сигарет в Польшу

Смастерили аппарат из мотоциклетного двигателя и бочки

Контрабанду бочкой с пропеллером переправляли через польскую границу жители села Быбло во Львовской области. Смастерили летательный аппарат из мотоциклетного двигателя и бочки. Загружали сигаретами.

Очевидцы задержания партии в соцсетях пишут: внутри нашли 11 ящиков. Пограничники факт подтверждают, но пока не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

Пилот успел сбежать, но правоохранители задержали трех мужчин, которые приехали по груз.

Ранее на Буковине произошла стычка между пограничниками и сигаретными "пиратами". Неизвестные на трех автомобилях заблокировали движение служебного автомобиля пограничников отдела "Селятино" Черновицкого отряда. "В ходе блокирования были идентифицированы лица, которые, по имеющейся информации, причастны к противоправной деятельности. На место происшествия прибыли представители Нацполиции, продолжаются следственные действия", – сообщают в Госпогранслужбе.

Также недавно на Волыни задержали группу лиц на автомобилях, которые пытались переместить в Беларусь через границу контрабанду мяса.

А на Закарпатье служебная собака пограничников Мукачевского отряда обнаружила огромное количество контрабандных сигарет в прицепе автомобиля

Также на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.

Кроме того, сообщалось, что на Волыни обезвредили опасную банду, которая похищала людей.