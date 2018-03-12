Ночные гонки в Ровно: полиция ловила неадекватного водителя с пакетом янтаря

Лихач на легковушке катался по встречной полосе и пытался скрыться от копов

Около полуночи патрульные Ровно заметили, что по встречной полосе летит иномарка. Стражи порядка попытались ее остановить ее, но водитель нажал на газ и попытался скрыться.



Когда автомобиль наконец поймали – выяснилось, мужчина ведет себя неадекватно. Проходить тест на алкоголь отказался.

Патрульные подозревают, что молодой человек был под действием наркотиков. Интересным оказался и товар, который нашли правоохранители в багажнике его машины. Это пакет с камнями, похожими на янтарь.

Напомним, именно Ровенская область богата на залежи солнечного камня. А его добыча в Украине запрещена.

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Ранее мы писали, что в Днепре пьяный водитель Toyota устроил побег с попыткой суицида. Утром 7 февраля его остановили патрульные и проверили на драггере. После теста мужчина сел за руль и пытался скрыться, но не справился с управлением – на ул. Паторжинского он задел припаркованную Honda и врезался в дерево.

От удара авто отбросило прямо на дворника, который подметал улицу. Но дерево не остановило пьяного водителя, придя в себя он достал нож и попытался свести счеты с жизнью. Правонарушителя задержали, дворника госпитализировали с травмами головы и переломом руки.

Недавно подобный инцидент в Ровенской области – там копы со стрельбой догоняли пьяного водителя.

Также мы писали, что патрульные с погоней и стрельбой задержали четверых мужчин, подозреваемых в ограблении женщины в Киевском районе Одессы. Правонарушители пытались скрыться с места происшествия на машине.

Напомним, недавно на Закарпатье между водителями Volkswagen и BMW произошла драка, которая закончилась стрельбой и реанимацией. Причина конфликта – нарушение правил дорожного движения со стороны одного из автомобилистов, что могло привести к столкновению.



