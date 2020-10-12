Ночью на Закарпатье вспыхнул крупный пожар на лыжной фабрике (фото)

В Мукачево Закарпатской области в ночь на 12 октября вспыхнул масштабный пожар в здании на территории лыжной фабрики "Тиса".

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, информация о возгорании поступила в Службу спасения в 02:00 ночи. Огнем была охвачена крыша одноэтажного здания производственного цеха со складским помещением общей площадью 20 тысяч "квадратов".

Спустя три часа спасателям удалось локализовать пожар на площади 9 тысяч "квадратов" и не допустить распространение огня. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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К тушению привлекались 127 человек и 17 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области вспыхнул масштабный пожар. По словам очевидцев, загорелись камыши и ближайшие к ним дома. Местных жителей эвакуировали.

Также напомним, в оккупированном Крыму вспыхнул военный санаторий. Огонь распространился по кровле одного из корпусов здания. Из санатория эвакуировали 300 человек. Данных о пострадавших нет.

Видео: Telegram-канал/Mash

По предварительным данным, причина возгорания — замыкание проводки.

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