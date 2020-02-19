Ногой в грудь: в Тернополе подростки после замечания избили двух женщин (видео)

В Тернополе группа подростков избила двух женщин, которые сделали им замечание за неадекватное поведение.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 23 января, а побитыми оказались две работницы рынка на улице 15 апреля.

Кроме того, полицейские обратились с просьбой о помощи в опознании агрессивных подростков, а также в установлении их места жительства.

"Неизвестные нарушали общественный порядок и стучали по ролетам торговых киосков. Потерпевшие попросили дебоширов не уничтожать чужое имущество", – говорится в сообщении.

В полиции призвали тех, кто узнал агрессивных подростков или знают, где они находятся, звонить по номеру 097-049-17-38 или на линию "102".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в поезде Киев – Ивано-Франковск избили проводника. Четверо пассажиров нанесли проводнику телесные повреждения после того, как он сделал замечание о том, что курить в тамбуре вагона запрещено.

Кроме того, в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского , который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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