Новая вспышка коронавируса на Волыни: заразились прихожане церкви

В Волынской области, где недавно от коронавируса умерла фельдшер, обнаружили еще один очаг вспышки опасной инфекции. COVID-19 в Камень-Каширском заразились прихожане церкви. Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Волынской облгосадминистрации Татьяна Щербак.

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По ее словам, ситуация в этом районе довольно сложная и там сохраняется чуть ли не самый высокий уровень заболеваемости среди всех районов региона.

"Там осложняется ситуация в Черченском сельском совете. Там 15 человек, в селе Черче – 7 больных, Пидбориччя – 8", – сообщила чиновница.

Щербак отметила, что большинство зараженных – прихожане объединения евангельских христиан-баптистов.

"Обращаюсь к властям Камень-Каширского района. Обратите, пожалуйста, внимание на массовые собрания религиозных объединений. Рекомендуем провести с ними работы, объяснить, чтобы эти собрания проводили с максимальным соблюдением карантинных требований. А лучше вообще воздержаться от собраний", – подытожила чиновник.

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Всего же в Волынской области с начала эпидемии коронавирусом заразились 1852 человека. За последние сутки в регионе обнаружили 70 новых случаев инфицирования. Вылечить от COVID-19 удалось 551 волыняна. А для 52 человек болезнь закончилась летально.

Ранее мы рассказывали, что в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четырех сотрудников лабораторного центра Минздрава.

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