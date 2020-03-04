Новое подозрение на коронавирус: в больницу попал студент из Черновцов

Юноша сам рассказал медикам, что заболел

В Ровно в больницу госпитализировали студента-медика из Черновцов. Медики подозревают у юноши новый коронавирус, сообщает "РадіоТрек".

Как выяснилось, в городе живут родители парня. На учебе первокурсник Черновицкого медуниверситета заболел и уехал домой. Родители юноши – медики и ответственно отнеслись к ситуации. Сейчас больной находится в инфекционном отделении центральной городской больницы.

"Это студент, вернувшийся домой с учебы. Он болел, но сознательная там семья, и они сразу на горячую линию сообщили об этом случае", - рассказал заместитель начальника областного управления здравоохранения Олег Вивсяник.

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Медики инфекционного отделения уже отобрали у парня анализы и отправили их в лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве. Есть ли у студента коронавирус – станет известно в ближайшее время.

Напомним, недавно врачи рассказали о состоянии мужчины, у которого диагностировали коронавирус. По их словам, житель Черновцов чувствует себя лучше, а температура у него стабилизировалась.

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Также мы рассказывали, что у жены инфицированного коронавирусом медики тоже взяли анализы.

Как диагностировать коронавирус – рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая:

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