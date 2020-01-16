Новогодние гуляния продолжаются: в Вашкоцах проходит уникальный фестиваль Маланки

Новогодние гуляния до сих пор продолжаются в Черновицкой области. Городок Вашковцы уже прославился фестивалем Маланки, и как здесь говорят Переберии. Здесь устраивают настоящий карнавал. А в этом году еще и рекорд установили..

Только в этом городе Вашкивцах на фестиваль Переберии собралось более тридцати коллективов. Всех объединяет традиция.

Орест Сирецкий, исполнительный директор фестиваля:

"Когда было начало этой Маланки, этой Переберии? Я думаю, что не менее нескольких веков назад. Потому что еще волхвы, это идолы такие веселые были, они ходили ряженые и старались задобрить богов, чтобы земля родила, чтобы была пшеница, в доме еда, коровка и все остальные живность в конюшне, и тому подобное".

Участники перевоплотились в сказочных и мультяшных персонажей. Платформа с многометровой статуей лепреконов поразила многих зрителей. А самая масштабная платформа – племя Майя. И это действительно похоже на карнавал. Но главное – маски. На праздник Василия их готовят по разным техникам. Например, семья Столяров уже 12 лет подряд создает их из гипса, бинтов и ткани.

Василий Столяр, мастер по изготовлению масок для Переберии:

"Дед, бабка, господин, госпожа, евреи были, врачи были – это традиционное".

В Вашкивцах сейчас установили рекорд – наибольшее количество людей, которые одновременно надели маски.

Так развлекаются в Вашкивцах несколько дней, а затем коллективы собираются для подготовки к Крещению. Вспоминают песни и поздравления. А уже после 19 января официально считается, что новогодние праздники заканчиваются и все возвращаются к обычным рабочим будням.

Кстати, о рекордах и традициях. Ранее новости "Сегодня" писали о духовом рекорде. И о том, как в Ивано-Франковске одновременно заиграли полторы сотни трембит. В мероприятии участвовали как опытные музыканты, так и новички, впервые взявшие в руки инструмент.

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