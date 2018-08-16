Новые стандарты начального образования: как подготовились во Львовской области

К работе по новым правилам могут уже приступать почти 4 тысячи учителей

На оборудование для "Новой украинской школы" учебные учреждения в пределах Львовской области получили более 70 млн. гривен. В общем, на этот проект по Украине потратили почти миллиард гривен. Еще 29 миллионов Львовская область направила на переподготовку учителей. Средства распределили пропорционально: 40% – на дидактические материалы, 40% – на мебель и 20% на компьютерную технику. Об этом сообщается на сайте ЛОГА.

"В прошлом году пилотировали только проект государственного стандарта начального образования. Были включены 9 школ. Перед началом учебного года Львовский институт последипломного образования подготовил 99 тренеров, которые готовили учителей, работающих по проекту "Новая украинская школа", – сказано в сообщении.

Всего к работе по новым стандартам готовы почти 4000 учителей, в том числе учителя иностранных языков. Все учителя, которые будут работать с детьми начальной школы проходили курс на платформе EdEra и получили соответствующие сертификаты.

Определенные изменения будут происходить также в средней и старшей школе. Основная задача – увеличение школ с углубленным изучением естественных предметов и внедрение профильного обучения в старших классах, что позволит повысить качество образования в школах.

Как уже сообщалось,в Украине впервые утвердили профессиональный стандарт учителя начальных классов для учреждений общего среднего образования. Документ, разработанный Министерством образования и науки совместно с Министерством социальной политики, был утвержден постановлением Кабинета министров.

Ранее сайт "Сегодня" составил портрет среднестатистического украинского учителя. Это оказалась женщина за 40 с зарплатой около семи тысяч гривен.

Также мы писали, что в 2018 году во время сдачи ВНО минимально необходимый балл набрали 86 процентов выпускников. Общую картину ухудшили результаты выпускников профессионально-технических учебных заведений.