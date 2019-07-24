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Новые тарифы: в Ужгороде с августа дорожает проезд в маршрутках

24 июля, 14:44

Но новым ценам платить будут не только взрослые, но и школьники

Фото: Facebook

На заседании исполкома горсовета Ужгорода сегодня согласовали установление тарифов на перевозку пассажиров автобусами городского сообщения. С первого августа стоимость проезда в маршрутке будет составлять 7 гривен.

Для школьников стоимость проезда в автобусах городского сообщения, работающих в обычном режиме движения, составит 5 гривен за одну поездку (в период обучения, с 1 сентября по 31 мая).

Председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Ужгорода Алексей Куля рассказал, что предприниматели еще год назад просили пересмотреть тариф, однако решение не принималось. Что касается компенсаций за перевозку льготников, то городской бюджет задолжал только их предприятию более 7 млн. гривен. Кроме этого, предприниматели намерены в обновленную Верховную Раду подавать предложения, чтобы решение о тарифах не регулировалось на местном уровне.

Новый тариф вызвал негативную реакцию у жителей Ужгорода, поскольку уровень услуг остается прежним, а цены растут.

Напомним, с февраля во Львове подорожал проезд в маршрутках – с 5 до 7 гривен.

Ранее сообщалось, что жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов на проезд в общественном транспорте заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги.

Ранее  в Facebook появилось видео итальянца Альфонсо Оливера, который переехал жить в Украину, где он исполняет песню, посвященную маршрутке.

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Тег маршрутка, проезд, Ужгород, тариф

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