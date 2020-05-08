Все решится в июне: ученый сделал прогноз по COVID-19 на Прикарпатье

По его словам, тенденция развития эпидемии в Украине «обнадеживает»

В Ивано-Франковской области эпидемия коронавируса, которая охватила уже всю Украину, может пойти на спад уже летом. Об этом заявил доцент кафедры биологии и экологии Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Андрей Заморока, сообщает "Суспільне".

По словам биолога, судя по темпам распространения инфекции в регионе, новых заражений тут может не быть уже в начале июня. Это на это ученый надеется "осторожно".

"Такой осторожный оптимизм. Почему осторожный? Потому что все может измениться. Если будет послабление карантина – люди массово пойдут в парки, кафе. Понятно, что тогда изменится динамика, все равно будут новые заражения. Должны быть осторожными, потому что есть вероятность, что все может вернуться к худшему", – отмечает Заморока.

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Кроме того, по его словам, в основном "провалы" в росте числа зараженных приходятся на выходные.

"Давайте будем откровенны, в больницах, лабораториях работают живые люди, которые должны иметь какой-то выходной. Очевидно, просто в выходные – сокращенный рабочий день. И лаборатория не успевает обработать все материалы. Если мы, например, видим провал в воскресенье-понедельник, а во вторник-среду – резкий всплеск, то это как раз компенсация за выходные. Если бы анализы делали равномерно, то резких перепадов не было", – добавил он.

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Когда эпидемия COVID-19 убавит темп, рассказали и эпидемиологи из Тернопольской области.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, на данный момент в Украине зафиксировали 14 195 случаев заболевания COVID-19.

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