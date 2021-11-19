Новый год все ближе. В центре Львова установят ледовый каток – как он будет работать

Пока во Львовской области радуются первому снегу, на площади Рынок во Львове уже готовятся к установке традиционного ледового катка.
Об этом сообщает Львовский горсовет.
Решение об установке катка принял исполком горсовета 19 ноября. Он будет действовать с 20 ноября до 10 марта.
Далее по теме
Теперь компания-исполнитель "ВИКОС" должна заключить договор на уборку территории на время работы катка.
Как будет работать каток
- На месте организуют пункт оказания неотложной медицинской помощи.
- Из-за коронавируса каток будет работать с соблюдением всех карантинных мер.
- Работники должны находиться только в защитных масках и перчатках и менять их каждые 2 часа. Сотрудников с признаками ОРЗ будут направлять на самоизоляцию.
- Организаторы разместят станции для дезинфекции рук в доступных местах.
Днепр тоже уже начали готовить к праздникам
В Днепре уже начали украшать город к Новому году. Также на прилавках магазинов появились украшения, уже продаются первые елки.
Пешеходную зону на улице Короленко частично перекрыли. Ее уже начали украшать.