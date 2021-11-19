Новый год все ближе. В центре Львова установят ледовый каток – как он будет работать

Во Львове уже начали подготовку к Новому году – в центре города в ближайшее время появится каток

Во Львове установят каток / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока во Львовской области радуются первому снегу, на площади Рынок во Львове уже готовятся к установке традиционного ледового катка.

Об этом сообщает Львовский горсовет.

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Решение об установке катка принял исполком горсовета 19 ноября. Он будет действовать с 20 ноября до 10 марта.

Теперь компания-исполнитель "ВИКОС" должна заключить договор на уборку территории на время работы катка.

Как будет работать каток

На месте организуют пункт оказания неотложной медицинской помощи.

Из-за коронавируса каток будет работать с соблюдением всех карантинных мер.

Работники должны находиться только в защитных масках и перчатках и менять их каждые 2 часа. Сотрудников с признаками ОРЗ будут направлять на самоизоляцию.

Организаторы разместят станции для дезинфекции рук в доступных местах.

Днепр тоже уже начали готовить к праздникам

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