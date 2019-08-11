Ножом в сердце: на Закарпатье женщину подозревают в убийстве сына

Фото pixabay / Фото: Pixabay

На Закарпатье правоохранители подозревают женщину в убийстве своего сына. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиии области.

Так, ночью девятого августа в Мукачевское районное отделение полиции медики скорой помощи сообщили, что в селе Кузьмино констатировали смерть местного жителя. На теле обнаружены признаки насильственной смерти.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила в комнате дома бездыханное тело 37-летнего мужчины с ножевым ранением в области сердца.

"Сначала мать пострадавшего уверяла, что сын покончил жизнь самоубийством. Однако правоохранители установили, что около полуночи между женщиной и ее сыном (последний находился в состоянии алкогольного опьянения) возникла ссора, в ходе которой 59-летняя женщина схватила кухонный нож и нанесла им сыну удар в область сердца. Далее вызвала "скорую", однако врачи уже только констатировали смерть мужчины", – говорится в сообщении ведомства.

По факту умышленного убийства (ст.115 Уголовного кодекса Украины) полиция начала уголовное производство. Подозреваемую сначала задержали, затем суд избрал ей меру пресечения – ночной домашний арест. Следствие по делу продолжается.

Напомним, ранее в Коростене Житомирской области произошла жуткая семейная трагедия – мужчина убил свою жену и покончил жизнь самоубийством.

Также недавно на столичных Теремках произошло жестокое убийство 18-летней девушки . В преступлении подозревается ее ровесник, которого задержали в Полтаве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама