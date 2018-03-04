Оба нападения на венгерское сообщество в Ужгороде раскрыты – Нацполиция

Сегодня, 19:59

Пять человек задержали

Фото: Facebook Сергей Князев
Фото: Facebook Сергей Князев

Национальная полиция Украина раскрыла оба нападения на здание Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на странице в Facebook.

"Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Всего 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске", – говорится в сообщении.

В частности, сегодня оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля: одного из них поймали в Черкассах, еще двух – в Кропивницком.

А накануне, закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля.

"Именно этих двух лиц наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", – сообщил Князев.

Напомним, 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Союза венгров.

А в ночь на 27 февраля в Ужгороде было совершено еще одно нападение
Венгрия, нападение, ужгород, полиция, Сергей Князев

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