Обесточенные села и сорванные крыши: на Буковине пронесся мощный ураган (фото)

После того, как на Волыни пронесся мощный ураган, непогода добралась и до Буковины. На странице Черновицкой ОГА в Facebook уточнили, что больше всего беды буря натворила в Сторожинецком районе.

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Так, в селе Старые Бросковцы мощный ветер сорвал часть крыши школы и сельского совета. Также в результате непогоды повреждены крыши 30 жилых домов, повалены четыре дерева.

Кроме того, из-за урагана девять населенных пунктов остались без электроснабжения.

В связи с инцидентом в облгосадминистрации собрали совещание с представителями экстренных служб. Чиновники со спасателями обсудили ликвидацию последствий стихии.

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Сейчас на месте работают четыре бригады электриков, спасатели пилят и убирают поваленные деревья.

Напомним, недавно курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

Кроме того, ранее ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках.

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