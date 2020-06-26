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Обесточенные села и затопленные дома: что сейчас происходит на западе Украины

26 июня, 08:25

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Жертвами стихии уже стали три человека

Масштабное наводнение на западе Украины натворило немало беды – вода затопила сотни населенных пунктов и разрушила километры дорог. Что сейчас происходит в пострадавших регионах – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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По данным спасателей, сейчас в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 262 населенные пункта, Черновицкой области – 45, Львовской – 11 и Тернопольской – 4. В воде до сих пор 7731 дом, 13 объектов социальной и бытовой сферы, 4553 подвалы, 12411 приусадебных участков.

Кроме того, паводки разрушили 154 километров автодорог: Ивано-Франковская – 152, Черновицкая – 1,4, Львовская – 0,2. Также непригодными для эксплуатации остаются 57 мостов.

"По состоянию на 7: 00 26 июня остаются обесточенными 7 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Ивано-Франковская – 6 и Черновицкая – 1", – добавили в ГСЧС.

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Кроме того, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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