Обновленный Бурштын поражает: как работают Агентства местного экономического развития

Они меняют жизнь к лучшему. Александра с единомышленниками работают над тем, чтобы жить в родном Бурштыне становилось комфортнее. Они объединяют усилия общественных активистов, городской власти и бизнеса. И совместно воплощают социально значимые проекты. Каких результатов уже удалось достичь, решили выяснить новости "Сегодня".

Она фанат – своего дела. Мысли о том, как сделать родной город лучше, не оставляют Александру ни в будни, ни в выходные.

"Каждый день здесь появляется что-то новое, какие-то новые проекты из разных областей", – говорит Александра Шаган, председатель правления Агентства местного экономического развития Бурштына.

Она руководит Агентством местного экономического развития в Бурштыне. Вместе с коллегами привлекает инвестиции и воплощает социальные инициативы.

"Агентство является тем коммуникатором между местными властями, частным бизнесом и грантодателями, с помощью которого аккумулируются средства и затем превращаются в хорошие социально-значимые проекты для города", – отмечает девушка.

Один из таких проектов – Центр общественной активности. Это свободное пространство для творчества, семинаров, тренингов. Накануне Нового года здесь проводят мастер-класс по созданию новогодней игрушки.

"В магазине это неинтересно – просто купил и все. Лучше сделать своими руками, чем покупать за деньги", – отмечает Игорь Панянский, участник мастер-класса.

Силами Агентства обустроена центральная площадь города с удобной инфраструктурой, разрабатывается рекреационная зона вокруг Орловского водохранилища.

"Основные инвестиции это средства компании ДТЭК, которая ежегодно вкладывает в развитие города около 5 миллионов гривен. Но вместе с тем, к миллиону мы еще привлекаем ежегодно инвестиций из различных источников", – говорит Александра Шаган.

Компания ДТЭК сотрудничает с Агентствами местного экономического развития, которые были созданы в девяти городах на территории деятельности компании. Совместно реализовали уже более 1200 социально-значимых проектов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы регионы, где находятся наши предприятия, развивались. Задача Агентств местного экономического развития – привлекать инвестиции в регионы, реализовывать социальные проекты и повышать социальную активность жителей", – говорит Виктор Зинченко, исполняющий обязанности директора по коммуникациям ДТЭК Энерго.

Бурштын – город живописных пейзажей. Для местных и туристов Агентство разработало специальный веломаршрут. Здесь есть место для отдыха и даже пункт наблюдения за птицами.

Можно увидеть, где можно остановиться и пообедать, где просто места для отдыха такие, как скамейки. А где есть интересные достопримечательности, которые можно наблюдать, путешествуя маршруту. Важный вопрос для небольшого городка – уличное освещение.

"Сейчас стало все очень ярко, в первый день, когда освещение было запущено, я не узнал свою вот эту улицу, по которой я каждый день хожу на работу, гулять", – отмечает Богдан Белоус, житель Бурштына.

Благодаря сотрудничеству Агентства, инвесторов, городской власти и общественных активистов уже освещено пять улиц и центральная площадь.

"Проект "Безопасный город", где мы полностью осветили основные переходы нашей общегосударственной дороги, это восемь переходов, это софинансирование ДТЭК и городского совета Бурштына. Фактически проект на более полутора миллионов гривен", – отмечает Роксолана Джура, мэр Бурштына.

Бурштын становится более современным и развитым. Изменить город к лучшему можно своими руками, главное проявить инициативу.

Ранее мы писали, как мини-гранты помогли людям в регионах.

Напомним, в Зеленодольске (Днепропетровская область) прошел прием заявок на участие в конкурсе ДТЭК "Громада своими руками", общий призовой фонд которого составил 950 тыс. грн.

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