"Общие туалеты, нет горячей воды и душа": врач из Черновцов рассказала об условиях для больных COVID-19

По словам врача, пациенты после выписки начинают лучше понимать медиков и помогать им

В Черновцах пациентам областной клинической больницы, у которых подтвердили коронавирус, приходится лечиться в не слишком комфортных условиях.

По словам врача-инфекциониста Ольги Кобевко, многие люди после выздоровления пытаются поддерживать медиков, сообщает местное издание АСС.

"Вы знаете, в нашем инфекционном отделении областной больницы, мягко говоря, не слишком приятные условия для пациентов – общие туалеты, нет горячей воды, душа. Глядя на все это, люди должны бы хотеть поскорее вернуться домой, сбежать из этой больницы. Но они остаются в стационарах, потому что понимают, что должны провести этот период, потому что болезнь – страшная и тяжелая", - заявила она.

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Медик добавила, что пациентов лечат три недели и больше, а люди, которые выписываются, очень благодарят врачей.

"Когда где-то в комментариях читаешь "спасибо, что вы меня вылечили", то становится так очень приятно. Пациенты нас узнают по глазам, некоторые – по голосу. И это настолько приятно, когда они находят твою страницу в Facebook и пишут в комментариях, что всегда видели меня только в костюме врачебном, а так по фото в соцсетях могут хотя бы увидеть, как я выгляжу", -рассказала женщина.



Ольга Кобевко

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По ее словам, некоторые пациенты ей звонят, некоторые пишут сообщения и поздравляли с праздниками.

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"У меня был второй пациент, который заболел в Украине. Это был мужчина старшего возраста, он имел некоторые осложнения, была двусторонняя пневмония, его состояние было ближе к тяжелому, и он вылечился и пошел домой. Так мы с ним до сих пор созваниваемся и его родственники мне пишут – это очень приятно", - добавила Ольга Кобевко.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области умерла зараженная коронавирусом женщина-медик – 41-летняя лаборант рентген-кабинета Калушской районной больницы Богдана Грыцив.

Напомним, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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