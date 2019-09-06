Обвал дома в Дрогобыче: озвучены новые версии трагедии

Восемь человек могли погибнуть из-за ошибки при конструировании или добычи полезных ископаемых

Жилой дом, который стал могилой для восьми жильцов в Дрогобыче, возвели почти без фундамента. К такому выводу пришли эксперты, которые обследовали место трагедии.

К трем версиям произошедшего в ночь на 28 августа обвала (взрыв газа, перепланировка и подмывание фундамента обильными дождями) добавились еще две: ошибка при конструировании и оползень в результате добычи полезных ископаемых в этом районе.

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Сегодня в Дрогобыче ждут комиссию из Львова и Киева – специалисты проведут необходимые экспертизы. Сейчас жителей четырехэтажного дома, в котором один из подъездов полностью обрушился, отселили.

Семьям погибших и пострадавших городской совет выплатит по 115 тыс. гривен помощи.

"Обнаружили, если не ошибаюсь, 30-сантиметровую полоску фундамента. То есть, все остальные кирпичи находились в земле. Поэтому не исключено, что это также могло привести – или в комплексе, или непосредственно – к этой трагедии", – рассказал представитель горсовета Дрогобыча Зиновий Квасний.

Напомним, на прошлой неделе в Дрогобыче простились с жертвами трагедии, которыми стала почти целая семья из 64-летней бабушки, ее 21-летней внучки и пятилетнего внука, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

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