Обвал дома в Дрогобыче: появились новые подробности и фото

В Дрогобыче в результате взрыва в жилом четырехэтажном доме пострадали трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции во Львовской области.

Среди пострадавших есть шестилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год. Личность погибшего мужчины устанавливается.

"Продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется", – отметили в полиции.

Отметим, что взрыв разрушил второй подъезд с первого по четвертый этаж дома. По предварительным данным разрушено семь жилых квартир и помещения парикмахерской. Сейчас здание полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Сейчас на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС.

Напомним, сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грущевського в Дрогобыче произошел взрыв газа, местным копам поступило сегодня ночью, в 2:50.

Кроме того, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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