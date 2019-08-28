Обвал дома в Дрогобыче: появились новые подробности и фото

Спасатели считают взрыв газа маловероятной причиной обвала части жилого дома в Дрогобыче. Об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Петр Коротинский во время брифинга в Киеве.

"Действительно, сначала было подозрение на то, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", – рассказал он.

Сейчас на месте ЧП работают эксперты и проводятся спасательные работы. Кроме того, по словам Коротинского, под завалами могут находиться еще пять человек. Он добавил, что спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной.

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали, что причиной обвала дома мог стать взрыв бытового газа.

Ранее мы сообщали, что жертвами этого взрыва стали два человека. Еще семеро людей – пострадали. Среди них есть шестилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год.

Отметим, что взрыв разрушил второй подъезд с первого по четвертый этаж дома. По предварительным данным, разрушены семь жилых квартир и помещения парикмахерской. Здание полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Сейчас на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС.

Кроме того, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама