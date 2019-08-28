Обвал дома в Дрогобыче произошел из-за взрыва газа – ГСЧС

Спасатели назвали причину обвала, произошедшего в городе Дрогобыч на ул. Грушевского, 101. В четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа.
Об этом говорится на сайте ГСЧС Украины.
"В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Из под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в больницу. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человек и 32 единицы техники, из них от ДСНС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники.
Ранеев Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как заявил городской голова, жильцы своими силами решили отремонтировать фасад здания и, возможно, не придерживались норм, что и послужило причиной разрушения.
Стоит отметить, что недавно в Харькове обвалился автомобильный мост на Окружной дороге. Инцидент случился на выезде из города, от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. По данным местных журналистов, обрушение произошло над железнодорожными путями и улицей Транспортной, на участке между районом Новая Бавария и Песочинской развязкой.
Напомним, в начале августа произошел обвал конструкций пешеходного моста, соединяющего правый берег Киева с Трухановым островом.
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