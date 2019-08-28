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Обвал дома в Дрогобыче произошел из-за взрыва газа – ГСЧС

28 августа, 06:29

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человек и 32 единицы техники

/ Фото: dsns.gov.ua

Спасатели назвали причину обвала, произошедшего в городе Дрогобыч на ул. Грушевского, 101. В четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа.

Об этом говорится на сайте ГСЧС Украины.

"В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Из под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в больницу. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

/ Фото: facebook.com/MVS.LVIV

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К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человек и 32 единицы техники, из них от ДСНС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники.

/ Фото: facebook.com/MVS.LVIV

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Ранеев Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как заявил городской голова, жильцы своими силами решили отремонтировать фасад здания и, возможно, не придерживались норм, что и послужило причиной разрушения.

Стоит отметить, что недавно в Харькове обвалился автомобильный мост на Окружной дороге. Инцидент случился на выезде из города, от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. По данным местных журналистов, обрушение произошло над железнодорожными путями и улицей Транспортной, на участке между районом Новая Бавария и Песочинской развязкой.

Напомним, в начале августа произошел обвал конструкций пешеходного моста, соединяющего правый берег Киева с Трухановым островом.

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Источник: Сегодня

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