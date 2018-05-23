Обвал может произойти в любой момент: на Прикарпатье родители за свой счет строят школу

Родители 10 лет ждали, пока поможет государство, все это время дети учились в аварийном здании

Захотели – сделали: на Прикарпатье родители взялись самостоятельно строить школу. 10 лет ждали, пока поможет государство. Все это время дети учились в аварийном здании. Теперь – решили действовать.

В аварийном здании учатся почти полсотни школьников. Во всех кабинетах – трещины, гнилой пол и покрыты плесенью стены. Сыпется прямо на глазах. Каждый кабинет в этой школе – аварийный. Потолок в помещениях уже просел более чем на двадцать сантиметров. Его укрепили специальными балками. И ситуацию это почти не спасает, говорят педагоги. Обвал может произойти в любой момент.

"Мы переживаем за детей, каждый год эти трещины делаются больше и больше. Слышен запах грибка, у детей голова болит от того, что они долго в помещении сидят", – жалуется учительница Дебеславцивской школы Мария Березовская.

Более десяти лет назад эту школу признали аварийной и опечатали. Эксплуатация запрещена. За самовольное снятие пломбы – уголовная ответственность. А сорвали, потому что детей негде учить.

Младшую школу оставили в наименее аварийном из четырех помещений старой школы. Старшеклассников, которые не могли здесь поместиться, перевели в здание садика.

Проект новой школы в шкафу в кабинете у директора. Но за десять лет ее так и не начали строить. В прошлом году крестьяне решили – хватит ждать, и начали собственноручно строить новую школу. Средства на материалы дала территориальная община.

"Всю технику давали предприниматели, которые проживают на территории объединенной общины. Средства на материалы выделены из Матеивецкого сельского совета. Около 700 000 гнр на материалы", – поясняет сельский председатель Петр Книшук. – "Работали быстро. В течение последнего года и трех месяцев удалось выложить стены, положить фундамент и накрыть строение школьного здания".

Еще полмиллиона гривен, которые выделил областной совет, потратили на крышу. Впереди – еще много работы. Но крестьяне убеждены – максимум лет за два ученика сядут за парты в новой школе.

Напомним, президент Петр Порошенко открыл реконструированную за 90 млн грн Солонянскую опорную школу. Торжественная церемония открытия учебного заведения состоялась во время рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область.

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