Обвал в Дрогобыче: двоих коммунальщиков отправили под домашний арест

Фото: ГСЧС

Дрогобычский районный суд определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.

Об этом информирует отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Меру пресечения – домашний арест сроком на 60 суток сегодня суд избрал для сотрудников одного из дрогобычских коммунальных предприятий, 57-летнего мужчины и 60-летней женщины", – говорится в сообщении.

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Ранее сотрудники полиции предъявили обоим задержанным подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия).

Ранее сообщалось, что в Дрогобыче Львовской области после обвала части жилого дома, в результате которого погибли восемь человек, полицейские задержали двух работников коммунального предприятия.

Как известно, в результате обвала части жилого дома в Дрогобыче Львовской области погибли восемь человек, в том числе и ребенок.

Трагедия произошла в ночь со вторника на среду, 28 августа.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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