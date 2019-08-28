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Обвал жилого дома в Дрогобыче: появились подробности

28 августа, 09:04

Жертвами ЧП стали двое людей, семеро – пострадали

Фото: ГУНП во Львовской области

Фото: ГУНП во Львовской области

В Дрогобыче полицейские открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы", – рассказал и.о. начальника полиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Ранее мы сообщали, что жертвами этого взрыва стали два человека. Еще семеро людей – пострадали. Среди них есть шестилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год.

Отметим, что взрыв разрушил второй подъезд с первого по четвертый этаж дома. По предварительным данным разрушено семь жилых квартир и помещения парикмахерской. Сейчас здание полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Сейчас на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС.

Напомним, сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грущевського в Дрогобыче произошел взрыв газа, местным копам поступило сегодня ночью, в 2:50.

Кроме того, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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