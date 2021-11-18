Обвинили в гибели парня при задержании. Во Львове осужденные копы подали апелляцию (видео)

Шестерых копов приговорили к восьми годам тюрьмы, лишили специальных званий и запретили занимать должности в госорганах в течение трех лет

Задержание парня произошло в феврале 2018 года / Коллаж "Сегодня"

Инспекторы роты ТОР патрульной полиции, которых приговорили к восьми годам тюрьмыиз-за гибели львовянина, подали апелляцию. Сейчас в Тернопольском апелляционном суде проходит заседание.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию по этому делу.

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Как проходит заседание

Сейчас полицейские обжалуют вердикт.

"Заседание по состоянию на 17:00 продолжается. Не исключено, что апелляционный суд вынесет решение в ближайшее время, не исключено, что – сегодня", – сообщили сайту "Сегодня" правоохранители, коллеги этих полицейских.

Что известно

9 февраля 2018 года в одном из игорных заведений 22-летний львовянин умер от механической асфиксии.

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В тот день патрульные проверяли посетителей на наличие запрещенных предметов. Когда в кармане 22-летнего Владимира Клыма копы нащупали какой-то сверток, он резко развернулся и попытался убежать.

Во время задержания парень проглотил полиэтиленовый пакетик с наркотиками и задохнулся.

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Виноваты полицейские?

В Галицком районном суде Львова объявили приговор инспекторам роты ТОР патрульной полиции. Их признали виновными в гибели львовянина.

Суд считает, что патрульные превысили служебные полномочия, повлекшие тяжкие последствия. Шестерых копов приговорили к восьми годам тюрьмы, лишили специальных званий и запретили занимать должности в госорганах в течение трех лет.

Полицейские с таким решение суда были не согласны. А вот родственники погибшего считают иначе. Они уверены – из-за патрульных умер их 22-летний Володя. Мужчина задыхался, а те якобы не только не спасали, а еще и били его.

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