Обыски в ГФС на Волыни: раскрыта крупная схема ввоза авто без уплаты налогов

Работники таможенно-налоговой службы могли нанести государству ущерб в размере 190 млн гривен













На Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов

Сегодня, 9 июля, оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции, следователи ГБР и прокуроры Генпрокуратуры проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС и местах проживания причастных к преступлению лиц.

"Правоохранители разоблачили и задокументировали преступную схему по формированию фиктивного налогового кредита, в которой были задействованы должностные лица ГУ ГФС в Волынской области и ряд коммерческих структур. Группа лиц, в том числе должностные лица, помогали предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов", – сообщают в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

Схема действовала следующим образом: после растаможки транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечному реальному потребителю (в основном – физическим лицам). Затем автомобиль повторно продавали по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов. Об этом информируют в ГБР.

По предварительным данным в результате такой деятельности государству нанесли ущерб на сумму 190 млн гривен.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), повлекшее тяжкие последствия). Следствие продолжается.

Напомним, недавно детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводили обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.

Кроме этого, сообщалось, что на Буковине проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни.

Также мы писали, что во Львове задержали начальника управления финансового контроля ЛГС с подозрением в получении неправомерной выгоды в 8 тыс. гривен. В его кабинете правоохранительные органы проводили обыск.

​



​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обыски в ГФС на Волыни: раскрыта крупная схема ввоза авто без уплаты налогов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"